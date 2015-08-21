أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الهيئة الشرعية بسوريا تلغى صلاة الجمعة بالغوطة خوفا من غارات قوات الأسد

Google+ Print
الهيئة الشرعية بسوريا تلغى صلاة الجمعة بالغوطة خوفا من غارات قوات الأسد الهيئة الشرعية بسوريا تلغى صلاة الجمعة بالغوطة خوفا من غارات قوات الأسد
أصدرت الهيئة الشرعية العامة فى الغوطة الشرقية فتوى شرعية تلغى عبرها "صلاة الجمعة" بمدينة الغوطة الشرقية، نظرا للحملة العسكرية الشرسة التى تشنها قوات النظام على مدن وبلدات الغوطة منذ قرابة عشرة أيام.

ونقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة عن الهيئة قوله - فى بيان لها - " إنه حفاظا على أرواح الإخوة المسلمين داخل الغوطة الشرقية المنكوبة التى تتعرض لحملة غير مسبوقة من القصف الهمجي، نتوجه إلى الأخوة الخطباء بعدم صلاة الجمعة ".

وتتعرض مدينة " دوما " بالغوطة الشرقية لحملة قصف جوى ومدفعى هى الأعنف من قبل قوات النظام، وكان قد راح فى المجزرة الأخيرة التى ارتكبها طيران النظام، قرابة 120 مدنيا، وأكثر من 500 جريح.

وطالب الائتلاف الوطنى السورى - فى وقت سابق - بسرعة اتخاذ الإجراءات الإغاثية والإسعافية اللازمة لإنقاذ المدنيين والجرحى فى مدينة " دوما " استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2165 القاضى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة دون الحصول على تصريح من نظام الأسد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365