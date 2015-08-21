الهيئة الشرعية بسوريا تلغى صلاة الجمعة بالغوطة خوفا من غارات قوات الأسد

أصدرت الهيئة الشرعية العامة فى الغوطة الشرقية فتوى شرعية تلغى عبرها "صلاة الجمعة" بمدينة الغوطة الشرقية، نظرا للحملة العسكرية الشرسة التى تشنها قوات النظام على مدن وبلدات الغوطة منذ قرابة عشرة أيام.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة عن الهيئة قوله - فى بيان لها - " إنه حفاظا على أرواح الإخوة المسلمين داخل الغوطة الشرقية المنكوبة التى تتعرض لحملة غير مسبوقة من القصف الهمجي، نتوجه إلى الأخوة الخطباء بعدم صلاة الجمعة ".

وتتعرض مدينة " دوما " بالغوطة الشرقية لحملة قصف جوى ومدفعى هى الأعنف من قبل قوات النظام، وكان قد راح فى المجزرة الأخيرة التى ارتكبها طيران النظام، قرابة 120 مدنيا، وأكثر من 500 جريح.

وطالب الائتلاف الوطنى السورى - فى وقت سابق - بسرعة اتخاذ الإجراءات الإغاثية والإسعافية اللازمة لإنقاذ المدنيين والجرحى فى مدينة " دوما " استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2165 القاضى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة دون الحصول على تصريح من نظام الأسد.