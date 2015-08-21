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ضبط سيارة محملة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

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ضبط سيارة محملة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية ضبط سيارة محملة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية
نجحت مباحث ومديرية بالقليوبية فى ضبط سيارة نقل محمل عليها 5 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم الخصوص يفيد بتلقيه بلاغا من اللواء بالمعاش علاء العامرى مدير أمن شركة أنابيب البترول بمسطرد بوجود سيارة نقل فنطاس بها مواد بترولية معدة للبيع فى السوق السوداء داخل جراج البرنس بناحية أرض الكرادسة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص رفقة ضباط مباحث إدارة التموين بالمديرية، تبين وجود السيارة رقم 498 س ن ب نقل بمقطورة رقم 687 طـ ص ب محمل عليها فنطاس سعة 5آلاف لتر، وبفحص الفنطاس المحمل على المقطورة تبين أن به كمية من السولار لم نتمكن من تحديدها.

وأثناء الفحص حضر "حسن. ع.ق.م 40 سنة " صاحب مكتب نقل وتوريد مواد بترولية، وقرر بأن السيارة ملكه، وأنه يعمل متعهدا بشركات الاتصالات، ويقوم بتوزيع هذه الكميات لشركات المحمول الثلاث وأن الكمية المضبوطة تخص تلك الشركات، وبسؤاله عن تراخيص السيارة أفاد بأن السيارة معطلة منذ فترة طويلة.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10261 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع المواد البترولية مخازن شركة أنابيب البترول والتحفظ على السيارة.
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مصر 365

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