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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية بطوخ

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية بطوخ ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية بطوخ
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية بطوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط البترول من داخل مصنع النساج بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى اتجاه بنها أمام قرية كفر الجمال بطوخ.

وعلى الفور تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وهم "سيد. م. س.ع 19 سائق"، "سيد. ح.ع 36 سنة" عامل، و"حسان. ا.ح.م 33 سنة" سائق حال استقلالهم السيارة رقم 127 ى م ع ماركة جامبو بها فنطاس من الخلف حال قيامهم بسرقة مواد بترولية من خط البترول التابع لشركة أنابيب بترول مسطرد عن طريق تثبت ماسورة بها كلبس ومحبس على الماسورة وخرطوم لسحب المواد البترولية من ذلك الخط.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة المواد البترولية بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين.

تم تحرير محضر رقم 12804 إدارى مركز طوخ لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.

كما قررت النيابة تشكل لجنة من الهيئة العامة للبترول وشركة أنابيب بترول مسطرد لفحص خط الأنابيب محل الواقعة لبيان التعدى الواقع عليه وبيان عما إذا كانت توجد تلفيات بالخط من عدمه وكيفية حدوثها وبيان كميات المواد البترولية التى تم الاستيلاء عليها ومقدارها وقيمتها وإعداد تقرير بذلك.

وأمرت النيابة بإجراء الصيانة اللازمة بخط البترول محل الواقعة بمعرفة شركة أنابيب بترول مسطرد، وطلب السيارة المضبوطة لمعاينتها.

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مصر 365