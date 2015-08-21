شقيقان يقتلان زميلهما بالعمل بعد تعديه جنسيا على أحدهما والتشهير به

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض العثور على جثة عامل فى أحد مطاعم الكشرى الشهيرة مقتولا داخل شقة بمدينة نصر، والذى تبين أن شقيقين يعملان معه بذات المطعم وراء قتله انتقاما منه بسبب تعديه على أحدهما جنسيا وقيامه بإخبار زملائهما بالعمل، فتم ضبط أحد الأشقاء المتهمين واعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شقيقه الهارب انتقاما من المجنى عليه.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بوجود شخص متوفى داخل عقار بشارع الزهور فى عزبة الهجانة، وبالفحص عثر على جثة "أشرف ا ا" 24 سنة عامل بمطعم كشرى وموطنه الأصلى محافظة كفر الشيخ.

ومن خلال فحص الجثة، تبين أن المجنى عليه مصاب بجروح قطعية بالبطن والرقبة، والجثة مسجاة على ظهرها "عارية" وتبين وجود آثار دماء نتيجة سحب الجثة بمناطق مختلفة بالشقة، وانتقلت الأجهزة الفنية المعاونة لرفع البصمات للتوصل لمرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يقيم بالشقة محل الواقعة وبصحبته كل من "حمادة ر م" 19 سنة عامل بذات المطعم واصل بلدته المنيا وشقيقه "خالد" 23 سنة عامل بذات المطعم ومقيم بذات العنوان، وأكدت التحريات أنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب بسبب سابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه جنسيا وإخباره زملاءهم بالعمل، وهو ما دفعه للاتفاق وشقيقه وعقدا العزم على الانتقام منه.

وأضاف المتهم أنه تنفيذًا لذلك تحصلا على سكين من المحل عملهما ثم تعقبا المجنى عليه حتى وصوله مسكنهما وانتهزا فرصة قيامه بالاستحمام وغافله وتعدى عليه بالسكين محدثا ما به من إصابات حتى تأكد من وفاته ثم فرا هاربان وتخلصا من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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