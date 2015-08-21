ضبط أحبار مجازر اللحوم بدراجة بخارية بعد هروب قائدها بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية بعد فرار قائدها هاربا، تاركا زجاجة أحبار خاصة بالمجازر والمحظور تداولها لاستخدمها فى ختم اللحوم السليمة الصالحة للبيع.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتبين قيام وليد عزت رئيس نقطة مرور القناطر الخيرية بضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية "فر قائدها هاربا أثناء الضبط تاركا الدراجة" وكرتونة بداخلها زجاجة بها مادة حمراء ملونة خاصة بمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، وبفحص الزجاجة المضبوطة بمعرفة ضباط مباحث التموين بالمديرية والطب البيطرى، تبين أنها خاصة بالمجازر الحكومية ومحظور تداولها وتستخدم فى أختام المجازر على اللحوم المذبوحة بها والمصرح بتداولها للجمهور وغير مصرح ببيعها وتداولها لأنها مادة سرية، وذلك لعدم استخدامها فى ختم اللحوم المصابة أو المريضة بالغش والتدليس وتداولها بالأسواق حرصا على الصحة العامة وتم التحفظ على الزجاجة.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 24703 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.