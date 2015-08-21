طولك يحدد موعد ولادتك.. المرأة القصيرة أكثر عرضة للولادة المبكرة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن طول المرأة الحامل قد يؤثر على مخاطر الولادة المبكرة.

ونظر الباحثون فى بيانات على ما يقرب من 3500 من النساء وأطفالهن فى أمريكا الشمالية، ووجدوا أن الأمهات القصيرات كن يعانين من الولادة المبكرة.

وقال الباحث الدكتور لويس موجليا، من مركز أبحاث أوهايو التعاونية، إن هذه الدراسة تكشف أن طول الأم له تأثير مباشر على مدة الحمل.

ويذكر أن الولادة المبكرة هى التى تكون قبل 37 أسبوعا من الحمل، وهى السبب الرئيسى لوفاة المواليد الجدد فى الولايات المتحدة، حيث يتم ولادة أكثر من 450000 طفل فى وقت مبكر كل عام.

وأضاف موجليا أن تفسير هذا النتائج غير واضح، ولكن يمكن أن يعتمد ليس فقط على الجينات ولكن أيضا على عمر المرأة والتغذية والبيئة التى عاشت بها.

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