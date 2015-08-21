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إحالة مدير مشروع النقل النهرى ببنبان بأسوان للتحقيق لتشغيله العبارات ليلا

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إحالة مدير مشروع النقل النهرى ببنبان بأسوان للتحقيق لتشغيله العبارات ليلا إحالة مدير مشروع النقل النهرى ببنبان بأسوان للتحقيق لتشغيله العبارات ليلا

اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان

قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان،  إحالة مدير مشروع النقل النهري ببنبان وأحد سائقي العبارات بالقرية إلي التحقيق بعد مخالفتهم لمواعيد تحرك العبارات والمعديات واللنشات التي تمنع من التحرك ليلاً حفاظاً علي سلامة وأرواح المواطنين حيث أن هناك تعليمات مشددة بعدم تشغيل معدات النقل النهري بقري غرب النيل علي مستوي المحافظة أثناء الليل وأيضاً مراجعة التراخيص والصيانة الدورية للمعدات النهرية من خلال هيئة النقل النهري والمراسي والمحليات لضمان صلاحيتها الفنية ، في حين سيتم تخصيص لنشات إسعاف نهري لنقل الحالات المرضية الطارئة لشرق النيل.

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