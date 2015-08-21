وكيله: عروض من 4 دول لحجازي.. وهذا النادي هو الأقرب لضمه

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يوم الخميس يخطره فيها بالتنازل عن شكواه ضد أحمد الشيخ جناح مصر للمقاصة المنضم حديثا للأهلي.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد أكد مساء الأربعاء عن عزمه على سحب شكواه التي تقدم بها ونتج عنها إيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريمه ماليا.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الزمالك سحب شكواه عن طريق إرسال فاكس رسمي إلى مقر الاتحاد عصر الخميس.

طالع || الزمالك يرسل تنازلا رسميا عن شكواه ضد الشيخ

وشمل الفاكس الذي أرسله الزمالك بيانا رسميا بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي.

والتالي نص البيان:

لسيد الأستاذ/ جمــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــلام

رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

السادة الأفاضل/ أعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم

تحية طيبة واحتراما وتقديرا.. وبعد،،،،

سبق أن تقدم نادى الزمالك العريق نادى الوطنية والكرامة إلى اتحادكم الموقر بشكوى ضد اللاعب المتلاعب أحمد محمد سيد وشهرته أحمد الشيخ لاعب نادى المقاصة السابق والذى وقع على عقود واستمارات رغبه لانتقاله للعب فى نادى الزمالك.

بعد أن حصلنا على موافقة ناديه المقاصة بموجب عقد موقع من النادى.

وتم تحديد سعر للاعب مع لاعبين آخرين ولما كان هذا اللاعب المتلاعب بمشاعر جماهير الناديين العريقين تم إغراؤه من قبل المسئولين فى النادى الأهلى بمنحه ضعف المبلغ المتعاقد عليه مع نادى الزمالك ليغير واجهته ليتعاقد مع النادى الأهلى حيث كان عقده مع نادى الزمالك بمبلغ 8 ملايين جنيه رفعه المسئولون فى النادى الأهلى إلى 16 مليون جنيه وبسبب المادة وليس الانتماء غير واجهته ليتعاقد مع النادى الأهلى رغم تعاقده مع نادى الزمالك ليثير الفتنة بين جماهير الناديين العريقين.

لقد تقدم نادى الزمالك إلى اتحادكم الموقر بالمستندات التى تؤكد مخالفة هذا اللاعب المتلاعب للوائح الاتحادين المصرى والدولى.

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وبعد فحص المستندات والاستماع إلى جميع الأطراف بمعرفة لجنة شئون اللاعبين تأكدت هذه اللجنة من ارتكاب اللاعب مخالفته فى التعاقد مع ناديين فى وقت واحد فأصدرت توصية بمعاقبته بإيقافه لمده أربعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 133000 جنيه (مائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) وقد اعتمد اتحادكم هذه التوصية وأصدر قرارا نهائيا بتوقيع هذه العقوبة.

إلا أنه بدلا من أن يحترم المسئولون فى النادى الأهلى – نادى المبادئ والقيم – قرار اتحاد الكرة المنظم والمشرف على اللعبة أصدر بيانا يثير فيه مشاعر جماهير النادى الأهلى العريقه ويحرضها ضد اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته لهذا الاتحاد بانسحابه من جميع الأنشطه المشرف عليها وهو بالتأكيد تهديد أجوف لا قيمة له فى الواقع الغرض منه ظهور المسئولين فى النادى الأهلى بمظهر القوة الذين يدافعون عن حقوق ناديهم أمام الجماهير وتناسوا أن القوة لاتعنى الدفاع عن الباطل ومخالفة اللوائح والدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.

وسبق ولحق هذا البيان تصريحات عنترية غير مسئولة لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة صدرت من رئيس النادى الأهلى السيد/ محمود طاهر وبعض من أعضاء مجلس إدارته من بينهم الأساتذة/ محمد عبدالوهاب ، هشام العامرى، وعماد وحيد فى سابقة لم نعتدها من النادى الأهلى طوال تاريخه.. حيث هددوا اتحاد الكرة والدولة بأنه إذا لم يلغ هذا القرار فإن غضبة الجماهير لن ترحم أحدا وستهدم استقرار الدولة.

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وهذا هو اللعب بالنار بعينه فى وطن فى حاجة لتضافر كل جهود المصريين سواء من ينتمون إلى نادى الزمالك أو إلى النادى الأهلى أو لجميع أندية مصر.. فنحن جميعا فى حاجة إلى الخروج من النفق المظلم الذى عاشت فيه مصر طوال ثلاث سنوات منذ يناير 2011 فوطننا الغالى مصر يتعرض لحرب شرسة من إرهاب أسود ومؤامرات من دول عظمى وصغرى هدفها تدمير وطننا الغالى. هذا بالإضافة إلى معركة التنمية التى تحتاج تضافر جهد كل المصريين سواء من ينتمون إلى نادى الزمالك أو إلى النادى الأهلى لتعود مصر القوية العفية.

ومن منطلق حرصى ومعى مجلس إدارة نادى الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية التى نمثلها والملايين من جماهير النادى العريق.

قررنا التنازل عن الشكوى المقدمة ضد اللاعب المتلاعب/ أحمد الشيخ بعد أن أثبت نادى الزمالك أمامكم وأمام الملايين من شعب مصر أيا كان انتماؤهم أنه كان على حق عندما تقدم بشكواه ضد هذا اللاعب وبعد أن حصل النادى على حقه بتوقيع العقوبة التى أقرها إتحاد الكرة على هذا اللاعب ومن منطلق القوة الحقيقية وليست الجوفاء من تهديدات لاقيمة لها لاترعب أطفال الحضانة وهى تهديدات تحمل من أطلقها من مسئولى النادى الأهلى المسئولية الجنائية والتأديبية لأنها تحرض الجماهير على إحداث الفوضى وتحدى القوانين واللوائح والإمتناع عن

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تنفيذ قرارات صادرة من جهات مسئولة مع أن هذه التهديدات يعلم من أطلقها أنه لن يجرؤ على تنفيذها لأننا فى دولة قانون ومن لايحترم القانون يتحمل مسئولية العقاب الذى يوقع عليه.

ومع أن التصريحات والبيانات الصادرة من بعض المسئولين فى النادى الأهلى هى لعب بالنار من أجل لاعب أخطأ ولاقيمة له ولايشرف نادى الزمالك أن يرتدى هذا اللاعب فانلة نادى الزمالك ولكننى أذكرهم أن الحفاظ على شبابنا سواء من ينتمون إلى نادى الزمالك أو النادى الأهلى أهم مائة مرة من التعاقد مع لاعب متلاعب لا إنتماء له إلا للمال.

وبرغم كل الإستفزازات التى صدرت من المسئولين فى النادى الأهلى بعد أن أعلنت بالأمس فى مداخلة تليفزيونية مع السيد وزير الشباب والرياضة المهندس/ خالد عبدالعزيز بموافقتى بالتنازل عن هذه الشكوى ورغم بعض التصرفات الصبيانية والصادرة من بعض المراهقين الذين يشوهون النادى الأهلى ويزعمون أنهم ينتمون إلى جماهير هذا النادى العريق ويعلنون على بعض المواقع وعلى صفحاتهم الخاصة بأن تنازلى هو إنتصار للنادى الأهلى ولأن الكبار يتغاضون عن هذه التفاهات التى تصدر من الصغار ولأننى وعدت السيد الوزير أمام الملايين بالأمس بأننى سأتنازل اليوم والرجال يوفون بعهودهم تاركين الصغار يلعبون بالنار فإننى أصمم على هذا التنازل رغم ذلك.

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لذلـــــــــــــــــــــــك

كان التنازل عن هذه الشكوى إخلاصا لوطن يعافــا وحبا لوطن عزيز نتمنى أن ينهض ويستعيد عافيته وإن شاء الله سينهض بسواعد رجال جيشه وشرطته وقضائه وإعلامه المستنير وباقى طوائف الشعب العظيم سواء من ينتمون إلى نادى الزمالك أو النادى الأهلى أو إلى أى نادى أخر فى مصر.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المستشار/ مرتضى منصور