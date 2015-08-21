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موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. أفضل لاعب وسط ' إجابة غير متوقعة '

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موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. أفضل لاعب وسط ' إجابة غير متوقعة ' موسم في الجول – إسلام جمال يختار.. أفضل لاعب وسط ' إجابة غير متوقعة '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على إسلام جمال مدافع الزمالك المتوج بالدوري.

السؤال الذي وجهناه إلى إسلام جمال .. من هو أفضل لاعب وسط في الدوري؟

أجاب مدافع الزمالك "طارق حامد هو أفضل لاعب وسط في ".

طارق حامد لم يشارك كثيرا مع الزمالك هذا الموسم، لصالح الثنائي إبراهيم صلاح وأحمد توفيق.

وعن أفضل مهاجم، اختار مدافع الزمالك "باسم مرسي هو الأفضل في الدوري".

من يكون أفضل مدافع؟

قال مدافع الزمالك: "بالتأكيد، علي جبر".

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