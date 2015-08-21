محافظ أسوان يحذر المسئولين من سياسة «رد الفعل»

وجه محافظ أسوان مصطفي يسري، إنذار شديد اللهجة لكافة مسئولي المحليات والمديريات والهيئات الحكومية بعدم الاعتماد علي سياسة رد الفعل والعمل في جزر منعزلة.

وأكد أيضاً علي ضرورة التنسيق بين الجهات والإخلاص في أداء الأعمال المنوطة بهم حتى لا ننتظر أن تحدث كوارث فيتم التحرك مثلما حدث في واقعة محطة الصرف الصحي ببركة الدماس ، مشدداً بأنه لا تهاون أمام الإهمال أو التراخي عن أداء الأعمال المكلفين بها حتى يشعر المواطن دائماً بتحسن في جودة أداء الخدمات والمرافق العامة وتوفير الاحتياجات الجماهيرية بشكل يرضي المواطن البسيط ، وخاصة أن طبيعة المرحلة الحالية تحتاج إلي جهود مضاعفة وحلول غير تقليدية ، ومن منطلق ذلك فإنه لا مكان للمتقاعسين أو المتمسكين بالروتين والإجراءات الشكلية والأداء الوظيفي للأعمال اليومية العادية حيث سيتم محاسبة رؤساء الأحياء والقري والمدن علي أي تقصير في الخدمات أو تعطل للمرافق العامة.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارة.