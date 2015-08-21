على طريقة “داعش”.. عاطل يذبح صديقه لمحاولته التعدي عليه جنسيًا

أمر المستشار حسام عرجاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بذبح وتمزيق جسد صديقه بمنطقة الهجانة، لقيام المجنى عليه بمحاولة الاعتداء الجنسى على المتهم.

وقد اعترف المتهم أمام النيابة بمحاولة المجنى عليه الاعتداء عليه جنسيا أثناء مزاحهم، وعلى إثر ذلك قام بإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وطعن المجنى عليه عدة طعنات، بالصدر والبطن والخصية، وأشار المتهم قائلا: وعندما رأيته ما زال متشبثا ويحاول الفرار، قمت بقطع رقبته وفصلتها عن جسده، كما يفعل مقاتلي “داعش” فى ضحايهم .

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بالدفن عقب التشريح، كما أمرت بضبط وإحضار شقيق المتهم، وذلك بعد أن أكد المتهم أنه قام بتنفيذ الجريمة بمساعدة شقيقه الهارب.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر مفصول الرأس وبه العديد من الطعنات المتفرقة بالجسد، والتى أسفرت التحريات أن مرتكبى الواقعة عاطل وشقيقه، وتم ضبط أحد المتهمين وإحالته للنيابة.