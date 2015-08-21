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استمرار القبول في جامعة الباحة في مرحلة الماجستير والدبلومات العليا وبرامج التجسير

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    كشف المتحدث الرسمي بجامعة الباحة سعيد بن احمد الغامدي عن استمرار الدراسة للطلاب والطالبات المقبولين في برامج الدبلومات العليا والماجستير وبرامج التجسير المتاحة، والذين تم إعلان أسمائهم في فترة سابقة للعام الجامعي 36/1437ه.

وأوضح في تصريح صحافي أن ذلك جاء انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم في النهوض بالمجتمع وأبنائه وبناته وتحقيقًا لإسهام الجامعة في دفع عجلة التنمية التي تشهدها بلادنا الميمونة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وحرصًا من الجامعة على خدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة لمواصلة دراستهم العليا والحصول على أعلى المؤهلات، مضيفا أن التعليمات تقضي بانطلاق الدراسة وبدء المحاضرات في جميع البرامج اعتبارًا من الأحد المقبل.

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