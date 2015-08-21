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حديقة حيوان الجيزة تكشف عن فقس جديد لطائر الأمازون المهدد بالانقراض

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قالت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحديقة استقبلت صغار الأمازون أصفر الجبهة التى فقست حديثا بالحديقة ضمن خطة الإكثار للطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، وأن الصغار يتمتعون جميعا بصحة جيدة.

وكشف تقرير حديقة حيوان الجيزة، حسب بيان لها أن مجموعة طيور الأمازون قد بدأوا التكاثر عام 2010 وذلك بعد جهود الدكتور علاء عبدون أخصائى الطيور بالحديقة فى دراسة بيئة الطيور الطبيعية وتطوير سبل تغذية الحيوان وأماكن الإعاشة وإضافة عناصر الإثراء البيئى المناسبة، مما انعكس على صحة المجموعات التكاثرية للأمازون والببغاء الرمادى الأفريقى والكوكاتيلات والدرر المطوقة الهندى والمكاوات.

وأضاف التقرير أن طائر الأمازون الأصفر الجبهة يتميز بألوانه المشرقة من الأخضر الفاتح والأصفر والتى تنم عن موطنه فى غابات الأمازون بأمريكا الجنوبية، وهو ببغاء متوسط الحجم ومن الطيور المهددة بخطر الانقراص طبقا للقائمة الحمراء للمنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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