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ميسي لبيدرو: حظ أوفر في تجربتك الجديدة

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ميسي لبيدرو: حظ أوفر في تجربتك الجديدة ميسي لبيدرو: حظ أوفر في تجربتك الجديدة

ودع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني زميله بيدرو رودريجيز المنتقل حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي عبر رسالة كتبها في صفحته الرسمية بـ(فيسبوك).

ورحل الدولي الإسباني عن برشلونة بعدما قضى 11 عاما بالنادي جنبا إلى جنب مع النجم الأرجنتيني بدءا من قطاعات الشباب وحتى الفريق الأول.

وانتقل بيدرو إلى تشيلسي مقابل 30 مليون يورو بعدما أصبح أسيرا لدكة البدلاء مع المدرب لويس إنريكي في ظل اعتماد الأخير على الثلاثي المتألق ميسي، نيمار ولويس سواريز.

وكتب قائد منتخب الأرجنتين عبر صفحته مودعا زميله "لقد تشاركنا لحظات عظيمة معا عبر السنوات، حظ أوفر في فصلك الجديد بحياتك بيدرو".

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