حملة مرورية مكبرة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملة مرورية مكبرة صباح اليوم الجمعة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة، وقامت الحملة بفحص رخص السيارات المارة بالميدان للتأكد من مطابقة الأرقام المكتوبة برخصة السيارة بتلك المدونة على اللوحات المعدنية.

كما قامت الحملة بفحص رخص الدراجات النارية، وتحرير مخالفات لسير قائدها دون حمل الرخص وتعليق اللوحات.

وفى سياق متصل شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد حالة من السيولة المرورية أمام حركة السيارات القادمة من كافة الاتجاهات "كوبرى قصر النيل، شارع قصر العينى، ميدان عبد المنعم رياض" وسط انتشار ملحوظ لأفراد شرطة المرور للعمل على تيسير الحركة.

وعلى جانب آخر، تمركزت مدرعات الجيش بمحيط المتحف المصرى وذلك للتأمين وتحسبا لحدوث تظاهرات مفاجئة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما تمركزت سيارتان للانتشار السريع وسط ميدان التحرير.



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