أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حملة مرورية مكبرة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة

Google+ Print
حملة مرورية مكبرة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة حملة مرورية مكبرة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملة مرورية مكبرة صباح اليوم الجمعة بميدان التحرير لضبط السيارات المخالفة، وقامت الحملة بفحص رخص السيارات المارة بالميدان للتأكد من مطابقة الأرقام المكتوبة برخصة السيارة بتلك المدونة على اللوحات المعدنية.

كما قامت الحملة بفحص رخص الدراجات النارية، وتحرير مخالفات لسير قائدها دون حمل الرخص وتعليق اللوحات.

وفى سياق متصل شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد حالة من السيولة المرورية أمام حركة السيارات القادمة من كافة الاتجاهات "كوبرى قصر النيل، شارع قصر العينى، ميدان عبد المنعم رياض" وسط انتشار ملحوظ لأفراد شرطة المرور للعمل على تيسير الحركة.

وعلى جانب آخر، تمركزت مدرعات الجيش بمحيط المتحف المصرى وذلك للتأمين وتحسبا لحدوث تظاهرات مفاجئة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما تمركزت سيارتان للانتشار السريع وسط ميدان التحرير.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365