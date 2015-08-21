خبراء روس: السيسى سيناقش مع بوتين مشروعات منطقة قناة السويس الجديدة

أكد عدد من الخبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيناقش خلال زيارته التى سيقوم بها يوم 25 إلى روسيا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، تطوير المنطقة الصناعية فى قناة السويس الجديدة.

وقال الخبير فى معهد الدراسات الاستراتيجية والتحليل سيرجى ديميدينكو لوكالة "نوفستى" الروسية، إنه لا يستبعد أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات محددة، وسيعتمد ذلك على حقيقة ما إذا كان هل ستأتى مصر مع "خارطة طريق" مع جوانب قانونية مصاغة، وخاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمرين، وقضايا التخليص الجمركى.

وأشار الخبير الروسى إلى أن مصر فى حاجة ماسة للاستثمار الأجنبى، من روسيا والصين وكل مكان، مضيفاً أنه فى مثل هذه الظروف، ما الذى نستطيع أن نقدمه لهم سواء كان تقنيا أو ببساطة الاستثمار والمشاركة المستقبلية فى المشاريع فى مصر.

ومن جانبه، أكد الخبير الروسى فى مركز الدراسات العربية والإسلامية فى معهد الدراسات الشرقية بوريس دولجوف، أن المنطقة الصناعية الجديدة بالقرب من قناة السويس ستفتح آفاق الأعمال الروسية لتوسيع وجودها فى مصر.

ويعتقد الخبير الروسى أن الجهد المبذول لتعزيز العلاقات مع مصر على أساس المشاريع المتعلقة بقناة السويس، وتحسين موقف موسكو فى المنطقة هو عامل إيجابى للغاية من الناحية السياسية، كما تساهم فى التقريب بين البلدين.

ويقوم الرئيس السيسى، بزيارة رسمية إلى موسكو، فى الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجارى، يعقد خلالها لقاءً مع الرئيس فلاديمير بوتين، كما يجتمع مسؤولون من الجانبين لبحث القضايا المشتركة، ومجالات التعاون بين البلدين.

مصادر روسية: السيسى وبوتين يناقشان الأزمة فى سوريا والتعاون الاقتصادى