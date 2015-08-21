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ضبط سائق لتزويره رخصة القيادة فى أبو حمص بالبحيرة

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ضبط سائق لتزويره رخصة القيادة فى أبو حمص بالبحيرة ضبط سائق لتزويره رخصة القيادة فى أبو حمص بالبحيرة
تمكن الرائد أمير السعدنى، رئيس وحدة مباحث المرور رئيس وحدة مرور أبوحمص بالبحيرة، من ضبط "ن. ر. و" سائق ومقيم بقرية جرار مركز أبوحمص حال تقدمه لوحدة مرور أبوحمص لإنهاء إجراءات رخصة القيادة المسحوبة منه بمعرفة إدارة مرور الإسكندرية.

بالفحص تبين أن المتهم يحمل رخصة قيادة رقم 1619 ثالثة بحيرة، وقام بتزوير الرخصة عن طريق الكشط والإضافة فى نوع الرخصة وتغييرها من ثالثة إلى ثانية وتعديل تاريخ انتهائها من 8/6/2011 إلى 8/6/2017 ، تحرر المحضر رقم 8934/2015 إدارى مركز شرطة أبوحمص.
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