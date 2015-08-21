مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

لقى قبل قليل شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين جراء وقوع حادثى تصادم بالطريق الصحراوى بالكيلو 75 اتجاه الإسكندرية، والكيلو 92 دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

بالانتقال لمكان الحادث الأول والفحص تبين أنه أثناء عبور "عبد الكريم عطيه صابر على" عامل ومقيم منفلوط / أسيوط للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة مجهولة (فرت هاربة) مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ والبطن، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر 3643/2015 جنح القسم.

ووقع الحادث الثانى بطريق الخدمات (فردى) الكيلو 92 دائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 5216 ب د س "ملاكى" قيادة "محمد إسماعيل عيسى على" سائق ومقيم بمدينة النوبارية، السيارة رقم 7135 ط ص " نقل " قيادة " مصطفى عبد الخالق عبد ربه محمد " سائق ومقيم إمبابة جيزة.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولى ومرافقه "عبد الكريم عبد الله السيد" عامل ومقيم بقرية عبد الرقيب دائرة القسم بكدمات بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وتحرر المحضر 3644 /2015 جنح القسم.