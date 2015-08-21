سقوط عصابة "التربو وبوكشه" بحوزتهم ربع كيلو هيروين فى البحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، بحوزتهم ربع كيلو هيروين وأسلحة نارية وبيضاء بقصد الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة كفر الدوار.

وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث مفادها قيام " س ف ح م " عاطل ومقيم بناحية السبلة قسم كفر الدوار مسجل شقى خطر تحت رقم "1865" سرقات عامة فئة ج وسبق اتهامه فى عدد "7" قضايا متنوعة "سرقة ضرب، أداب، سلاح، مخدرات"، آخرها القضية 19964/2010جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" و"م. إ. إ" وشهرته "ممدوح التربو" عاطل ومقيم شارع داير البندر قسم كفر الدوار، سبق اتهامه فى "4" قضايا متنوعة "ضرب ومخدرات" آخرها القضية 16696/2006 جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" و"م. أ. م" وشهرته "بوكشه" عاطل ومقيم بولس قسم كفر الدوار، تكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بمنطقة بولس دائرة القسم وضبط بحوزة الأول عدد "30" تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى قدره "70" جنيها وهاتف محمول وكذا سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وبحوزة الثانى ( 25 ) تذكرة لمخدر الهيروين مبلغ مالى قدره ( 45 ) جنيها وهاتف محمول وبحوزة الثالث ( 40 ) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات عملية البيع والسلاح المضبوط بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وجارى تطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8790/2015 جنح قسم كفر الدوار وجار العرض على النيابة العامة.