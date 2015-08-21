القبض على عصابة فطوطة وسمسم وبحوزتهم 230 قرصا مخدرا بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 مسجلين وأشقياء وبحوزتهم 230 قرصا مخدرا بقصد الإتجار بمدينة كفر الدوار.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار مفادها قيام كل من "م س ع م وشهرته "فطوطة" عاطل ومقيم شارع بور سعيد / قسم كفر الدوار مسجل شقى خطر، و" ع م ذ وشهرته " سمسم "، و" أ ع م ق" عاطل سبق إتهامه فى عدد ( 13 ) قضايا متنوعة "وشهرته " الروينى " عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم ( 196) نشل فئة ب سبق اتهامه فى عدد ( 23 ) قضية متنوعة، وجميعهم مقيمين شارع إسماعيل شحاتة / قسم كفر الدوار، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بمنطقة نظير دائرة القسم حال إستقلالهم السيارة رقم س ب ى 7235 ملاكى ماركة شاهين قيادة الأول وبدون رخصتى تسيير وقيادة وضبط بحوزة الأول عدد ( 100 ) قرص مخدر ومبلغ مالى (1400) جنيه وهاتف محمول وبحوزة الثانى عدد ( 70 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى (405) جنيهات وهاتف محمول وبحوزة الثالث عدد ( 60 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 460 جنيها وبحوزة الرابع عدد ( 70 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى (540) جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض " سكين ".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسيارة لاستخدامها فى ترويج المواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات عملية البيع والسلاح المضبوط بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8605/2015 جنح قسم كفر الدوار.