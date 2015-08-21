لماذا تأجّل حفل إليسا في تونس؟

أعلنت الفنانة اليسا من خلال تغريدة كتبها على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، أن حلفها الذي كان مقرراً أن تحييه اليوم في تونس، قد تم تأجيله إلى 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت اليسا في تغريدة أخرى، أن سبب التأجيل يعود إلى أمور عالقة غير متوقعة واجهتها في تأشيرة الدخول، فجاء في تغريدة اليسا التي كتبتها باللغة الانجليزية: "أود إطلاعكم أن حفلي في تونس قد تم تأجيله للشهر المقبل بسبب مشاكل مفاجئة واجهتها في تأشيرة الدخول (فيزا)، سأطلعكم على موعد الحفلة الجديد، شكراً على دعمكم الفائض".

وكتبت في تغريدة أخرى: "مرحبا أصدقائي كما وعدتكم، حفلتي في تونس تأجّلت إلى 12 أيلول/سبتمبر، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".