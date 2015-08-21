صحافة المواطن: القطط تحتل أسرة المرضى بمستشفى بسيون فى الغربية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء صوررة تكشف تواجد القطط أعلى أسرة المرضى بمستشفى بسيون المركزى المركزى التابعة لمحافظة الغربية، مناشداً رئيس مجلس الوزراء القيام بجولة تفقدية للمستشفى، بالإضافة إلى مستشفى السنطة بطنطا، للوقوف على مدى الإهمال من قبل الأطباء وسوء المعاملة ونقص الأجهزة والمعدات الطبية، والعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة.

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