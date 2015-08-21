استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى، صباح اليوم الجمعة تكثيف وتواجد شرطى مكثف بالتنسيق مع قوات حرس حدود الجيش الثالث، بالاضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من والى سيناء.

كما شهد محيط المجرى الملاحى حركة أمنية وتواجد ملحوظ لقوات الجيش وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية.

وقال قيادي أمني فى تصريحات خاصة ان انتشار قوات الشرطة والجيش ياتى ضمن اطار خطة تأمين المناطق الحيوية بالمحافظة كل يوم جمعة كأجراء احترازي ، موضحا أن جميع المنشآة والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ عليها تأمين كامل وتشهد تواجد ملحوظ من عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث.