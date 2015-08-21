أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

Google+ Print
استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

أرشيفية

شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى، صباح اليوم الجمعة تكثيف وتواجد شرطى مكثف بالتنسيق مع قوات حرس حدود الجيش الثالث، بالاضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من والى سيناء.

كما شهد محيط المجرى الملاحى حركة أمنية وتواجد ملحوظ لقوات الجيش وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية.

وقال قيادي أمني فى تصريحات خاصة ان انتشار قوات الشرطة والجيش ياتى ضمن اطار خطة تأمين المناطق الحيوية بالمحافظة كل يوم جمعة كأجراء احترازي ، موضحا أن جميع المنشآة والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ عليها تأمين كامل وتشهد تواجد ملحوظ من عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا