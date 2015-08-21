ولى العهد الأردنى يفتتح المنتدى العالمى للشباب بحضور 500 مشارك

افتتح الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، منذ قليل، فعاليات المنتدى العالمى للشباب والسلام والأمن، فى مدينة مادبا بالأردن، بحضور أكثر من 500 مشارك، يمثلون المنظمات الشبابية فى مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن ينبثق عن المنتدى "إعلان عمان حول الشباب"، الذى يشكل مدخلا مهما للسياسات المتعلقة بالشباب.

ويهدف المنتدى للتصدى للنزاعات والعنف والتطرف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والعمل على إيجاد أرضية مشتركة للعمل والحوار بين الشباب والفئات العمرية الأخرى.

ويأتى المنتدى بدعوة من ولى عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، وهو ترجمة لجلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت فى إبريل الماضى لمناقشة دور الشباب فى بناء السلام، وحل النزاعات، ومكافحة الإرهاب.

وأكد ولى عهد الأردن، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن أبناء جيله لا تنقصهم الهمة وهم أكثر وعيا بظروف أوطانهم والأكثر مجاراة لتطورات عصرهم وهم أكثر جيل استطاع أن يصل بلغته إلى العالم ويسمع لغته من خلال الفضاء الإلكترونى دون حدود أو قيود.