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الجيش السورى : مقتل جندى و إصابة 7 فى ضربة إسرائيلية لقاعدة بالجولان

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الجيش السورى : مقتل جندى و إصابة 7 فى ضربة إسرائيلية لقاعدة بالجولان الجيش السورى : مقتل جندى و إصابة 7 فى ضربة إسرائيلية لقاعدة بالجولان
صرح مصدر بالجيش السورى اليوم الجمعة بأن ضربة جوية إسرائيلية لموقع عسكرى سورى بمرتفعات الجولان السورية أسفرت عن مقتل جندى وإصابة سبعة.

وذكر التلفزيون الرسمى أن طائرات إسرائيلية هاجمت قاعدة الليلة الماضية فى منطقة القنيطرة قرب الحدود الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلى إنه رد على صواريخ سقطت على قرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية مما أدى إلى اشتعال حرائق لكن دون إصابة أحد بأذى.
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