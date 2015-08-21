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الداخلية تضبط 12 قضية تهرب ضريبى بقيمة 90 مليون جنيه

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الداخلية تضبط 12 قضية تهرب ضريبى بقيمة 90 مليون جنيه الداخلية تضبط 12 قضية تهرب ضريبى بقيمة 90 مليون جنيه
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط (12) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (90960747 جنيها).

كما تم ضبط (5) سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية وضبط (19) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.
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