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لو شعرك بيقع فى الحر.. الحل فى الكركديه والشاى الأحمر

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لو شعرك بيقع فى الحر.. الحل فى الكركديه والشاى الأحمر لو شعرك بيقع فى الحر.. الحل فى الكركديه والشاى الأحمر
أثناء ارتفاع درجات الحرارة، يعانى الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، وذلك لتعرضه لأشعة الشمس.
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الشعر التالف يتسبب فى شعور الأشخاص بالضيق والإحراج وخاصة السيدات.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، الكثير من العلاجات التى تساعد فى حل مشكلة تساقط وجفاف الشعر، ومنها:

1- هناك العديد من النصائح أهمها تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
>2- يمكنك عمل بعض المسكات المهمة والتى تغذى الشعر بطريقة جيدة كوضع الزبادى.
>3- يمكنك وضع الشاى الأحمر حيث إنه يعد علاجًا فعالًا للشعر التالف والجاف، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر كفيتامين "c،e"، ولذلك يمكنك وضع كيس من الشاى الأحمر على الشعر وغسله جيدًا.
>4- الكركديه يعد وسيلة جيدة لتقوية وتعزيز الشعر، ويحد من حدوث التساقط، ولذلك يمكنك نقع الكركديه لمدة نصف ساعة وتصفيته جيدًا، ثم عليك وضع القليل من زيت جوز الهند واللوز، ثم وضعه على الشعر لمدة لا تقل على ساعة ثم غسله جيدًا.
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