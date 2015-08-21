مدير صحة الحرس: الإجراءات المشددة ستسهم في السيطرة على«كورونا»

طمأن د. بندر القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بشأن أوضاع فيروس "كورونا" في المنشآت الطبية الخاصة بالحرس الوطني.

وأكد في أول تصريح له عقب تسجيل الإصابات تزايداً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وتطبيق حزمة تعليمات وخطوات: إن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها مؤخراً بإغلاق قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة، وخفض ساعات الزيارة، ستسهم بإذن الله في الحد من انتشار المرض، والسيطرة عليه ضمن التعاون مع وزارة الصحة.

وعرض د. القناوي تطميناته التي لاقت الارتياح لدى وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عند زيارته أول من أمس لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، ضمن الجولات التفقدية التي قام بها في إطار التعاون والتنسيق القائم بين جميع المنشآت والقطاعات الصحية على مستوى المملكة.

وأشاد الفالح بالجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في التعامل مع الوضع الراهن مع ارتفاع الأعداد المصابة ب "كورونا" .

وبعد اجتماع دام أكثر من ساعتين مع القيادات الطبية والإدارية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أثنى وزير الصحة على مستوى الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل مبدأ السلامة في المنشآت الصحية لكل من المرضى والمراجعين بالإضافة إلى الممارسين الصحيين، حيث تتبع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني نظاما فعالا في مجال مكافحة العدوى والحد من انتشارها. إلى ذلك، رحب المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس بزيارة وزير الصحة التفقدية، وقال إن الزيارة تمت جدولتها أوائل الشهر الماضي، ولكنها تزامنت مع الوضع الراهن الذي تعايشه مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وثمن د. القناوي الزيارة، ووصفها بأنها داعمة للجهود بين كل من وزارة الصحة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مجال التصدي لفيروس الكورونا والرفع من مستوى الإجراءات الوقائية في مجال السلامة ومكافحة العدوى ومبادرة وزارة الصحة للتعاون في تنسيق قبول مرضى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة إذا استدعت الحاجة ذلك.