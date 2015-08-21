قرية النجارين بدمياط غارقة فى مياه الصرف الصحى

"اليوم السابع" التقت شباب القرية للاستماع إلى مشاكلهم

تعطل مشروع الصرف الصحى

لا يوجد مركز شباب لخدمة أبناء القرية

الوحدة الصحية لا تؤدى عملها

تعد قرية النجارين التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، التى تضم 6 آلاف مواطن يعملون فى حرفة النجارة، وما يترتب عليها من صناعات أخرى وهى واحدة من القرى المنسية على مر السنين، حيث يشكو أهلها من انتشار مياه الصرف الصحى، بسبب توقف مشروع الصرف الصحى الذى خصصت له أرضًا وأدرج فى خطة المشروعات الجديدة، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بخلاف انتشار أكوام القمامة بالشوارع لفترات زمنية طويلة، مما أدى إلى انتشار الذباب والناموس والقوارض، وكذلك عدم توافر مركز للشباب يخدم أبناء القرية.> يقول محمد عبده المهوى، أحد أبناء القرية تعددت شكوانا إلى كل التنفيذيين بمحافظة دمياط، لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى الذى يخدم القرية التى حرمت من الصرف الصحى منذ نشأتها حتى الآن، مما أدى إلى انتشار مياه المجارى بجميع الشوارع، مضيفًا أن المحافظة خصصت مساحة لإنشاء المشروع ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن، وأن الوحدة المحلية بالقرية لم تقم بواجبها على أكمل وجه رغم توافر الأجهزة والمعدات.>ويضيف محمد داود، القرية لا يوجد بها مركز شباب لممارسة الألعاب الرياضية وتجميع الشباب بداخله أسوة بالقرى الأخرى، حتى اضطر أبناء القرية إلى استغلال مساحة أرض فضاء تبلغ 7 فدان ملك للمحافظة، وقاموا بتخطيطها لاستغلالها كملعب مؤقت، وأن هذه الأرض يمكن إقامة أية مشروعات عليها تخدم أبناء القرية.> ويقول محمد حسن عبد السلام: الوحدة الصحية بالقرية لا تؤدى عملها كما ينبغى، وأن معظم أبناء القرية لا يترددون عليها بسبب غياب الأطباء ونقص الإمكانيات، والغالبية العظمى يتوجهون إلى مستشفى كفر البطيخ المركزى أو إلى مستشفيات مدينة دمياط.



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