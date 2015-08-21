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"الآثار الإسلامية" بالإسكندرية تضم كل محتويات حدائق المنتزه لوزارة الآثار

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"الآثار الإسلامية" بالإسكندرية تضم كل محتويات حدائق المنتزه لوزارة الآثار "الآثار الإسلامية" بالإسكندرية تضم كل محتويات حدائق المنتزه لوزارة الآثار
قال محمد متولى، مدير عام إدارة الآثار الاسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة من وزارة الآثار لبحث ضم قصر السلاملك ومنطقة حدائق المنتزه بالإسكندرية إلى وزارة الآثار، قد انتهت من المعاينة الميدانية ووافقت على ضم كل ما بداخل منطقة حدائق المنتزه إلى وزارة الآثار، وتتضمن برج الساعة، صهاريج المياه، الأسوار الخارجية، البوابة الرئيسية، محطة الركاب الملكية جراج قطار الملك، كوبرى الجزيرة، وأيضًا قصر السلاملك.

وأوضح، أن وزارة الآثار كانت تشرف على كشك الشاى وطاحونة المنتزه فقط فى السابق، أما باقى المناطق لم تكن مسجلة ضمن المناطق الأثرية التى تتبع إشراف الوزارة، إلا أن تقرير اللجنة وافق على ضم كل ما سبق، وتم رفع التقرير للموافقة على رئيس القطاع محمد عبد اللطيف، ثم إلى وزير الآثار لاعتماده بشكل رسمى.

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