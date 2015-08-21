إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ8 مراكز فى سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز سوهاج والمنشاة ودار السلام والبلينا وطما وجهينة وجرجا قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة لإزالة التعديات.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات لـ23 حالة تعد على الأراضى الزراعية حيث تمت إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ناحية مركز المنشاة، وإزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز دار السلام، وإزالة 4 حالات ناحية مركز البلينا، و7 حالات ناحية مركز طما، و4 حالات ناحية مركز جهينة، و4 حالات ناحية مركز جرجا.

وعلى جانب آخر أكد المهندس مراد محمد حسين، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز أخميم، نجحت فى إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، على مساحة 3 قراريط.

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية، فى تصريحات صحفية، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.