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استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

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استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس استنفار أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس
شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى صباح اليوم الجمعة تكثيفا وتواجدا شرطيا مكثفا بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من وإلى سيناء.

كما شهد محيط المجرى الملاحى حركة أمنية وتواجدا ملحوظا وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية.

وقال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع" إن انتشار قوات الشرطة يأتى ضمن إطار خطة تأمين المناطق الحيوية بالمحافظة كل يوم جمعة كإجراء احترازى، موضحا أن جميع المنشآت والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ عليها تأمين كامل.

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مصر 365