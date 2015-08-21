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جمعية رسالة بسوهاج توزع 30 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء

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جمعية رسالة بسوهاج توزع 30 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء جمعية رسالة بسوهاج توزع 30 شنطة مواد غذائية ولحوم على الفقراء
قالت حسنة على حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج، إن الجمعية قامت بتوزيع 30 شنطة مواد غذائية و25 كيلو لحوم على الفقراء والمحتاجين، وكذلك تركيب 3 أسقف لـ3 منازل بمركز أخميم مكرم ووصلة مياه لحالة واحدة بقرية الشيخ يوسف.

وأضافت حسنة أن الجمعية سوف تنتهى اليوم الجمعة من فعاليات إعداد "كمب" والمقام بمركز إعداد القادة وتم عمل ندوات تنمية بشرية وهى عبارة عن فن إدارة الوقت والقيادة والأزمات كما تم عمل ورش عمل فى بعض المجالات، مشيرة إلى قيام الجمعية بزيارة الأطفال المرضى بالفشل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعى وكذلك قيام فريق من الجمعية باستكشاف الحالات الفقيرة لتجهيز العرائس فى القرى والمراكز.

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مصر 365