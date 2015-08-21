فريق طبي ينجح في ترميم فك سفلي لمقيم يمني

نجح فريق جراحة التجميل في مدينة الملك فهد الطبية من إجراء عملية معقدة في الفك السفلي لمواطن يمني من المشمولين بالأمر السامي الكريم بعلاجه على نفقة الدولة يبلغ من العمر اثنين واربعين عاماً، وذلك بإعادة ترميم الفك بالطريقة المجهرية المتقدمة وعودته لممارسة حياته الطبيعية بعد خروجه من المستشفى.

وأوضح استشاري الجراحة التجميلية المجهرية ورئيس برنامج تدريب جراحي التجميل في المنطقة الوسطى د. غازي الثبيتي أن المريض كان يعاني من تسوس مزمن في الفك السفلي وقد استعصى علاج هذه الحالة رغم العمليات العديدة التي خضع لها في عدة مستشفيات مختلفة في اليمن ومصر وتركيا وأردف الدكتور الثبيتي استطاع الفريق الجراحي اخذ عظم من الساق وتشكيله ليناسب شكل الفك وتم زرعه بالطريقة المجهرية مع خياطة الأوردة والشرايين الخارجة من العظم للأوردة والشرايين في الرقبة باستعمال المجهر وتمت إعادة ترميم الفك بالطريقة المجهرية المتقدمة، وقد استغرقت العملية ست ساعات.

وأضاف استشاري الجراحة التجميلية المجهرية بأن العملية تكللت بالنجاح بدون حدوث أي مضاعفات وغادر المريض المستشفى خلال عشرة ايام ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار د. الثبيتي إلى أن مثل هذه العمليات أصبحت تنجز بشكل روتيني وبنسبة نجاح عالية في مدينة الملك فهد الطبية وأضاف أن التعقيد في هذه العملية يكون عند خياطة الأوعية الدموية تحت المجهر والتي يقارب قطرها المليمتر الواحد والتي يتم خياطتها باستعمال خيوط ادق من الشعر.

من جهته قال استشاري جراحة الفم والوجه والفكين وجراحة اورام الرأس والعنق د. عبدالسلام الجباب إلى أن مثل هذه الحالات التي تعاني من تسوس مزمن لا تستجيب لطرق العلاج العادية التي يتم فيها زرع العظم بالطريقة التقليدية بل تحتاج إلى عمليات معقدة تحافظ على العظم المزروع، وعلى ذلك تم إجراء هذه العملية النوعية والتي ولله الحمد تكللت بالنجاح رغم صعوبتها وان دور جراحة الوجه والفكين كان يشمل ازالة العظم المصاب وتجهيز الأوعية الدموية لجراحي التجميل مع تثبيت العظم الجديد باستخدام الصفائح الخاصة بمثل هذه الحالات.