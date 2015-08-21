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الجامعة العربية تنظم ماراثون اليوم العالمى الإنسانى أهم الأخبار المتوقعة

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الجامعة العربية تنظم ماراثون اليوم العالمى الإنسانى أهم الأخبار المتوقعة الجامعة العربية تنظم ماراثون اليوم العالمى الإنسانى أهم الأخبار المتوقعة
القاهرة: تنظم إدارة المساعدات الإنسانية بالجامعة العربية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى لتنسيق الشئون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع"Cairo Runners"، ماراثونا يبدأ اليوم الجمعة تحت شعار "إلهام إنسانية العالم"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى الإنسانى والذى يوافق 19 أغسطس.

طرابلس: يلتقى وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، بنظيره البريطانى فيليب هاموند، ثم يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، لبحث الأوضاع الراهنة بمدينة سرت والأزمة بين الفرقاء الليبيين وسبل دعم جهود المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردنيو ليون.

الجزائر: يشارك وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة على رأس وفد جزائرى فى أعمال ندوة عمان حول "الشباب والأمن والسلم" بدعوة من الأردنية.

الرياض: يستهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف نظيره هجر على استاد الملك فهد الدولى بالرياض فى جولته الأولى بالدورى السعودى للمحترفين لكرة القدم.
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