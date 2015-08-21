البيت الأبيض يحذر من حاجة اليمنيين للمساعدة بعد الهجوم على ميناء رئيسى

حذر البيت الابيض من أن 21 مليون يمنى يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة فى أعقاب هجوم على ميناء حيوي.

تعرضت مدينة الحديدة الساحلية غربى البلاد لضربات جوية مساء الثلاثاء وسط القتال الدائر بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من جانب والمسلحين السنة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى من الجانب الأخر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اليستير باسكى إن الميناء كان يشكل شريانا حيويا للغذاء والدواء والوقود لليمن. ودعت واشنطن جميع الأطراف للسماح بتدفق إمدادات الإغاثة إلى اليمن بدون عوائق.

وقال باسكى إن الوضع الإنسانى يتدهور وأن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق.

وقالت الامم المتحدة إن القتال حول الموانئ الكبرى قد تسبب فى وقف شحنات من المواد الغذائية والمساعدات وعرقل الوصول إلى المناطق الداخلية من البلاد.

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