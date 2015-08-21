«الصحة» : الخميس مر دون وفيات و133 حالة إجهاد حراري

أعلنت وزارة الصحة، إصابة 133 حالة بالإجهاد الحراري خرج منهم من المستشفيات ٧١ لتحسن حالتهم و لا وفيات، وذلك في متابعة للوضع الصحي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لأمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ٢٣ مصابا بالإجهاد الحراري في محافظة القاهرة خرج منهم ١٥ لتحسن حالتهم والباقي تحت العلاج والملاحظة، ٢٦ حالة بمحافظة سوهاج خرج منهم ٢١ مصابا لتحسن حالتهم، والباقي تحت العلاج والملاحظة ٣٢ حالة في محافظة الجيزة خرج منهم ٢٨.لتحسن حالتهم والباقي تحت العلاج والملاحظة و١٥ حالة بمحافظة أسيوط تحت العلاج والملاحظة و ٧ حالات بمحافظة أسوان خرجت ٣ حالات بعد تحسنها والباقي تحت العلاج والملاحظة وحالتين بمحافظة القليوبيه تحت العلاج والملاحظة و ١٠ حالات بمحافظة قنا خرج منهم ٤ حالات لتحسنهم والباقي تحت العلاج والملاحظة و ٣ حالات بمحافظة السويس تحت العلاج والملاحظة و٤ حالات بمحافظة المنيا تحت العلاج والملاحظة وحالتين بمحافظة جنوب سيناء تحت العلاج والملاحظة وحالة بمحافظة الفيوم وحالتين بمحافظة الغربية تحت العلاج والملاحظة و٦ حالات بمحافظة الأقصر

لذا تهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وامراض القلب وذوي والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس وخاصة في أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل الا في حالات الضرورة القصوى

> كما ترجوا وزارة الصحة من المواطنين أهمية الانتباه الى النصائح التالية :

> الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس:

> · الرضع وصغار الأطفال

> · كبار السن ( 65 سنة أو أكثر )

> · المرضى المعرضون للتشنجات العصبية

> · المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم

> أعراض ضربة الشمس:

> · ارتفاع في درجة حرارة الجسم

> · احمرار في الوجه وجفاف في الجلد

> · التهاب في العين ، اجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية

> · الشعور بدوار مع قئ وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي وسرعة في النبض مع تنفس غير طبيعي

> · قد تظهر بصورة فجائية حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار

> · يجب ملاحظة أن قله العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل

> وفى الحالات التى تصل الى درجة الدوار أو فقدان الوعى يجب نقل المصاب فوراً الى اقرب مستشفى حميات

> الوقاية من ضربة الشمس:

> تعتمد الوقاية على الوعى المجتمعى عن ضربة الشمس حيث يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بالاضافه الى أن يراعي الإحتياطات الآتية:

· الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية

> · عدم التواجد في اماكن سيئه التهوية

> · إرتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية

> · عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظليلة

> · تعرض الجسم لوسائل التبريد(تكييف / مروحة /….)

> · الاستحمام يومياً بماء فاتر

> · يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة

> · استعمال المظله الشمسية او القباعات الواقيه لمنع التعرض المباشر للشمس

> · إذا كان هناك شخص مصاب بإرتفاع فى درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس

> · يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنه عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضا لضربة الشمس

> · يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين

> نصائح عامه :

> · شرب الماء بكثره والاقلال من تناول الشاي والقهوه لانهما يساعدان على ادرار البول وبالتالى فقد الاملاح الهامة بالجسم مما يؤدى الى الدوخه والجفاف.

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> · استبدال العصائر المحلاة بالماء .

> التعامل السليم ومعالجة الحالات :

> خطوات خاصة بخفض درجة الحرارة وهى :

> · تناول مشروبات باردة

> · راحه

> · غسل الجسم بالكامل (دش بارد)

> · التواجد في مكان مكيف الهواء

> · لبس ملابس خفيفة

> في حالة حدوث شد عضلى وتقلصات في الجسم

> · الاقلال من تناول السكريات

> · الامتناع عن وضع الاملاح في الاكل

> · الراحة التامة والتواجد في مكان مكيف

> · شرب سوائل باردة

> · لا يتم مزاولة اى انشطة عضلية الا بعد مرور عدة ساعات من توقف التقلصات

في حالة حدوث طفح حرارى

> · التواجد في مكان بارد ذو رطوبة قليله

> · التواجد في مكان جاف

> · يمكن استخدام مواد البودرة الملطفة للجلد

الادوية التي تعمل على زيادة حرارة الجسم

> يتم تجنب الادوية المؤثرة على الصحة النفسية مثل (الهالوبريدول – كلوروبرومازين) ، الادوية المعالجة للشلل الرعاش ، المهدئات مثل ( فينو ثيازيد ) ، الادوية المدرة للبول.