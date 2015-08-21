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القهوة مضادة للتجلط.. اشربها بعد الأكل بـ3 ساعات

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القهوة مضادة للتجلط.. اشربها بعد الأكل بـ3 ساعات القهوة مضادة للتجلط.. اشربها بعد الأكل بـ3 ساعات
القهوة أحد أهم المشروبات التى ينتظم عشاقها على شربها لأكثر من مرة فى اليوم، ولا تتوقف الأبحاث والدراسات يوميا عن فوائدها من جهة، وأضرارها من جهة أخرى، إلا أن القهوة تساعد على الوقاية من الإصابة بالتجلطات لما تحويه من عناصر مضادة للتجلط لذا تعد هذه أهم فوائدها على الإطلاق.
>وتوضح الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة من أفضل المشروبات الدافئة، التى تساعد على وقاية الخلايا من التأكسد، وكذلك وقاية الجسم من التجلطات.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية مؤكدة أن القهوة يمكنها أن تفيد الجسم وتقيه من التجلطات، إلا أن تناولها يجب أن يكون بمواقيت معينة خلال اليوم على ألا يتناول الفرد أكثر من فنجانين منها يوميا لسلامته واستفادة جسمه منها، كما يفضل تناولها بين الوجبات بقدر كافٍ وعدد ساعات كافية من آخر وجبة تناولها الشخص على سبيل المثال ما لا يقل عن الـ3 ساعات كاملة، حتى يتمكن الجسم من امتصاصها، والاستفادة من مضادات التجلط بها.

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