الداخلية:سقوط المتهم الأخير فى الاستيلاء على 400مليون دولار بزعم الاستثمار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد المتهمين الهاربين فى واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصات العالمية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المتهم الهارب "أمير.م" المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصاد، وآخرين (تم ضبط 6 منهم) بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى (400 مليون دولار) بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصات العالمية بتغيير محل إقامته الكائن بالجيزة إلى جهة غير معلومة، وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه، وأنه يتردد على أحد الملاهى الليلية بمدينة الغردقة.

عقب التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة.

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