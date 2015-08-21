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الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة شمالًا، أما عن حركة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 32
> مطروح 23 31
> بورسعيد 27 32
> دمياط 26 31
> بلطيم 26 32
> الإسماعيلية 25 36
> السويس 26 36
> العريش 23 33
> نخل 22 35
> طابا 24 36
> الطور 27 34
> مرسي علم 30 38
> الغردقة 30 40
> شرم الشيخ 31 40
> رفح 22 32
> كاترين 21 35
> سيوة 26 38
> المنيا 26 37
> الفيوم 25 36
> رأس سدر 27 36
> أبوسمبل 31 45
> وسط الدلتا 24 34
> أسيوط 26 38
> سوهاج 28 39
> الأقصر 30 45
> أسوان 32 46
> شلاتين 29 41
> حلايب 31 38
> الوادي الجديد 29 43
> قنا 29 45
> نويبع 28 38
> السلوم 24 30.

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