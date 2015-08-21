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بعد فضائح الفساد.. لجنة إصلاح «الفيفا» تبدأ عملها سبتمبر المقبل

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بعد فضائح الفساد.. لجنة إصلاح «الفيفا» تبدأ عملها سبتمبر المقبل بعد فضائح الفساد.. لجنة إصلاح «الفيفا» تبدأ عملها سبتمبر المقبل

الفيفا

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم  موعد انعقاد أول اجتماع لمجموعة العمل الجديدة، المكلفة بإصلاح “الفيفا” فى الثانى من سبتمبر المقبل، بمدينة بيرن السويسرية.

 وقال فرانسوا كارار رئيس مجموعة العمل فى بيان له، أمس الخميس، إن “الاجتماع الأول للجنة إصلاح الفيفا سينعقد فى العاصمة السويسرية بيرن فى 2 و3 سبتمبر 2015 ولا مزيد من التعليقات عن الاجتماع حتى الآن.”

وتشكلت المجموعة كرد من الفيفا على السلطات الأمريكية، بعد توجيه اتهامات إلى 9 مسؤولين حاليين وسابقين فى الاتحاد الدولى، و5 مسؤولين تنفيذيين فى شركات تسويق بالفساد.

وتضم المجموعة عضوين من كل اتحاد قارى بجانب كارار، وممثلين اثنين عن الشركاء التجاريين للفيفا، لم يتحدد اسمهما بعد.

واقترح الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق بالفيفا دومينيكو سكالا، تقسيم اللجنة التنفيذية إلى شقين أولهما لجنة إدارية، وثانيهما لجنة للحكم مع وضع قيود على عدد مرات الترشح للمناصب.

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