تعرف على النظام الغذائى البروتينى وتخلص من 4 كيلو فى الأسبوع

هناك العديد من الأنظمة والحيل الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، والتى تتنوع ما بين الأنظمة القاسية و"المحتملة".

ولكل نظام شروط لنجاحه، ومن أهم تلك الحيل النظام البروتينى، ويعد هذا النظام قاسيا ولكنه مفيد ويساعد فى القضاء على نسبة كبيرة من الوزن الزائد، وهذا ما أكدته الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن اتباع النظام الغذائى البروتينى يساعد على تخلصك من 4 كيلو فى الأسبوع، لأنه قاس ولكنه يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وأيضا فى حالة اتباعه بالشكل الصحيح.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة اتباع نظام البروتينات للتخلص من الوزن الزائد:

>وجبة الإفطار 2 بيضة مسلوقة + ملعقة صغيرة من الجبن قليل الملح + كوب من الشاى بالحليب خالى الدسم 2 بيضة مسلوقة. قطعة صغيرة من الجبن قليل المح + خيار. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة . بيضة مسلوقة.

وجبة الغذاء طبق سلطة كبير + قطعة من اللحم المشوى. ربع دجاجة + طبق سلطة خضراء كبير. قرنبيط مسلوق + طبق سلطة خضراء. طبق سلطة كبير + سمكة متوسطة الحجم. ربع دجاجة + طبق سلطة كبير. طبق سلطة كبير + قطعة من اللحم المشوى. طبق سلطة كبير + سمكة متوسطة الحجم.

وجبة العشاء علبة تونة أو 2 بيضة مسلوقة. قطعة صغير من الجبن خفيف الملح. بيضة مسلوقة. كبدة فراخ مشوية. علبة تونة + كوب من القهوة. طبق سلطة خضراء. علبة تونة