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مرور الجيزة يضبط 10 آلاف مخالفة مرورية منها 3 حالات تعاطى مخدرات

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مرور الجيزة يضبط 10 آلاف مخالفة مرورية منها 3 حالات تعاطى مخدرات مرور الجيزة يضبط 10 آلاف مخالفة مرورية منها 3 حالات تعاطى مخدرات
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورى بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 10554 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة قيادة - متنوعات- انتظار خاطئ "، وضبط 30 دراجة بخارية و10 مركبات توك توك و50 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار، وتم إجراء تحليل طبى لـ15 حالة من سائقى المركبات، وتم إثبات تعاطى 3 حالات للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
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