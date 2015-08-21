بالصور.. جمارك سفاجا تمنع تهريب هواتف محمولة وعصافير محظور استيرادها

أحبطت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال أربع محاولات تهريب كمية من الهواتف المحمولة المحظور استيرادها إلا بموافقات مسبقة طبقا لقانون الاتصالات، وشاشات "إل إى دى" وعطور وعصافير محظور استيرادها طبقا للقوانين البيطرية والصحية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له أمس، إن المحاولة الأولى كانت تهريب كمية من الهواتف المحمولة، حيث اشتبه إسلام الخطيب رئيس قسم الاستخبارات فى إحدى الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد ركاب العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى، وبتفتيشها تبين وجود 83 هاتفا محمولا ماركة "سونى" مخبأة بجسم غسالة فوق أتوماتك وداخل مبردات مياه، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت نحو 640 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحاولة الثانية كانت تهريب 42 لترا من العطور الخام ضمن رسالة عصائر واردة على العبارة "أمانة" القادمة من ميناء ضبا السعودى، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت نحو 32 ألف جنيه والتعويضات بنحو 26 ألف جنيه.

وأوضح أن المحاولة الثالثة كانت تهريب 18 شاشة "إل إى دى" ماركات متنوعة مع سائقين للتريلات بقيمة 50 ألف جنيه.

ولفت المصدر إلى أن مأمور المنفذ محمد عبد الغنى اشتبه فى إحدى سيارات الميكروباص التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بميناء سفاجا وبتفتيشها تم العثور على كرتونة مياه بداخلها كمية من العصافير المحظور استيرادها، حيث قرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا عرض العصافير على الحجر البيطرى، والذى قرر إعدامها.

وقال المصدر إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر التهرب الجمركى لجميع الحالات.



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