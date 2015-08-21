أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أستراليا تدرس طلبا أمريكيا للإنضمام إلى الضربات الجوية فى سوريا

Google+ Print
أستراليا تدرس طلبا أمريكيا للإنضمام إلى الضربات الجوية فى سوريا أستراليا تدرس طلبا أمريكيا للإنضمام إلى الضربات الجوية فى سوريا
قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت اليوم الجمعة إن حكومته تدرس طلبا رسميا من الولايات المتحدة لأن تنضم أستراليا إلى الضربات الجوية ضد تنظيم داعش فى سوريا.

ويشارك سلاح الجو الملكى الأسترالى بالفعل فى قصف اهداف للجماعة المتشددة فى العراق لكن دوره فى القصف الجوى فى سوريا يقتصر حتى الآن على إعادة التزويد بالوقود وجمع معلومات المخابرات.

وابلغ أبوت الصحفيين فى كانبيرا "فى حين انه توجد سلسلة اجراءات نحتاج الى استيفائها ولا ينبغى اتخاذ اى قرار باستخفاف هنا هنا... فاننا سندرس بعناية ذلك الطلب".

"أريد ان اكون فى غاية الوضوح بأن تكريس دولة ارهابية فى شرق سوريا وشمال العراق سيكون كارثة على العالم"، وتقصف طائرات من سلاح الجو الأسترالى أهدافا لتنظيم داعش فى العراق منذ سبتمبر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365