إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بالجامعات نهاية الأسبوع المقبل

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إعلان نتيجة طلبات تحويلات تقليل الاغتراب نهاية الأسبوع المقبل، حيث إن موقع التنسيق الإلكترونى أغلق الباب للتقدم بطلبات هذه التحويلات، بعد انتهاء المدة التى أعلنتها الوزارة، وكانت آخرها الأربعاء الماضى.

وكان سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أعلن أن 58 ألف طالب وطالبة من المرشحين للكليات بالمرحلتين الأولى والثانية أجروا تحويلات تقليل الاغتراب، منذ فتح الموقع الإلكترونى لها يوم الخميس الماضى وحتى الآن.

وأضاف عطا، أن عملية تحويل رغبات الطلاب تسير بدون مشاكل، مؤكدًا أن تقليل اغتراب الطالب يهدف لـ"لم شمل" العائلة، وليس إعادة تنسيق رغبات الطالب مرة أخرى.

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