دراسة بريطانية: السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التبغ

كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة الصحة البريطانية أمس الأربعاء أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من سجائر التبغ.

وقال الباحثون إن السجائر الإلكترونية وسيلة خالية من التبغ يستخدمها الناس لاستنشاق بخار النيكوتين، وقد ارتفعت نسبة استخدامها فى الأيام الأخيرة، وأخذت شعبية كبيرة على جانبى المحيط الأطلسى ولكن المنظمات الصحية حتى الآن تشعر بالقلق من الدعوة لاستخدامها كبديل أكثر أمانا للتبغ.

وأوضح البروفيسور كيفين فينتون من مستشفى الصحة العامة بإنجلترا، أن السجائر الإلكترونية ليست خالية تماماً من المخاطر ولكن بالمقارنة مع تدخين التبغ، تشير الأدلة إلى أنها تحمل فقط جزءا صغيرا من الضرر.

وأضاف الباحثون أن الاستنشاق السلبى الناتج عن السجائر الإلكترونية أيضا أقل ضررا بكثير من التدخين السلبى لسجائر التبغ العادية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.