دكتور محمد أبو حديد يكتب: البوتوكس وسيلة آمنة وفعالة لعلاج زيادة التعرق

يعانى بعض الأشخاص من التعرق الزائد خاصة فى منطقة الإبطين، مما يجعلهم فى حرج شديد ودائم، مما قد يؤدى إلى عزلهم عن الآخرين، أما الذين يعانون فرط التعرق باليدين فهم يعانون دائمًا فى عملهم عند الكتابة أو فى عملية التحكم عند مسك الأشياء.

ومن الملاحظ أن مشكلة التعرق الزائد تزداد حدتها فى فصل الصيف، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ وزيادة الرطوبة تؤدى إلى زيادة درجة حرارة الجسم ومعها يزداد إفراز الغدد العرقية وقد تكون كمية العرق كبيرة ومزعجة جدًا فى فصل الصيف.

فظاهرة التعرق الزائد تكون أكثر شيوعًا عند ذوى البشرة الداكنة، وهى أكثر شيوعًا بين الرجال مقارنة بالنساء وقد تكون مرتبطة بتاريخ إيجابى لهذه المشكلة فى العائلة وعادة ما تظهر هذه المشكلة بعد البلوغ وتزداد حدة هذه المشكلة إذا كان المريض مصابًا بالبدانة أو مرض السكر.

يمكن التخلص من هذه المشكلة بسهولة، وذلك عن طريق حقن مادة البوتوكس، وهى أحدث العلاجات لهذه المشكلة، حيث يتم حقن مادة البوتوكس تحت الجلد فى المنطقة المراد علاجها، حيث تعمل مادة البوتوكس على منع إطلاق مادة الأسيتايل كولين من النهايات العصبية، التى تعطى إشاراتها للغدد العرقية كى تؤدى وظيفتها فى إفراز العرق، وبمنع هذه المادة من الانطلاق نكون قد منعنا الغدد العرقية من إفراز العرق.

ويستمر تأثير مادة البوتوكس لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر أو أكثر ويمكن تكرار الحقن بعد ذلك، حيث أثبتت الدراسات أن حقن البوتوكس بشكل متكرر كل ثمانية أشهر فى مناطق التعرق الزائد قد يؤدى إلى التخلص من هذه المشكلة بصورة شبهه نهائية.

وحقن مادة البوتوكس ليس لها أى آثار جانبية وتتم المعالجة بالعيادة وبدون الحاجة إلى تخدير او بتخدير موضعى أو بكريم مخدر موضعى وتتم تحت إشراف الطبيب المتخصص.

العرق يكون أولاً عديم الرائحة لكن فى حدود ساعة تتمكن البكتيريا الموجودة أصلاً على الجلد من تحليل العرق منتجة رائحة سيئة للجسم وتزداد الرائحة سوءا كلما زاد مستوى التعرق أو زاد عدد البكتيريا الموجودة فى منطقة زيادة التعرق.