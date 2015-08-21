علامات الخطر أثناء الحمل.. أهمها نزول ماء أو دماء من المهبل

الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة وتتعرض خلالها للعديد من التغيرات، ولكن هناك بعض المخاطر التى قد تواجهها، وعليها التنبه لها جيدا.

استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم يوضح أهم العلامات التى قد تتعرض لها النساء فى فترة الحمل وتشير إلى مواجهتها مشاكل تتطلب الاشراف الطبى ومن أهمها:

- النزيف المهبلى والذى يعد من علامات الخطر فى جميع مراحل الحمل، ففى الشهور الأولى قد يعد مؤشرا على التعرض للإجهاض، أما فى الثلث الثانى والى نهاية الحمل فقد يشير إلى مشاكل أخرى أهمها انفصال المشيمة.

- خروج الماء من المهبل، وهو ما يشير إلى وجود مشاكل بكيس الحمل أهمها ثقب الكيس، وهو ما يؤدى إلى تعرض المرأة للولادة المبكرة أو إنهاء الحمل.

- تقلصات الرحم الشديدة فى الشهور الأولى من الحمل، والتى تتطلب تناول علاجات معينة تعمل على تهدئة الرحم ووقف تلك التقلصات.

- الانتفاخ الشديد والذى يدل على احتباس الماء.

- الصداع المتواصل والعنيف مع اضطراب الرؤية، وهو ما يشير إلى ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بتسمم الحمل.

وينصح يواقيم بضرورة استشارة الطبيب المختص بمجرد ظهور أى من الأعراض السابقة.