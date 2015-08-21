هبة الدري: لا افتعل المشاكل وهناك من تربّص بـ"أمنا رويحة الجنة"

أرجعت الفنانة هبة الدري الهجوم الذي تعرّض له مسلسل "أمنا رويحة الجنة" للفنانة سعاد عبد الله، والذي عرض خلال رمضان الماضي إلى تربّص بعض أعداء النجاح بالعمل، وقالت إن نسبة ضئيلة لا تذكر من أعداء النجاح هاجموا المسلسل دون أي سند منطقي وتداركت:

"ولكن الجمهور أنصفنا".

وثمنت الفنانة الشابة في تصريحات خاصة إلى "سيدتي نت" ردود الأفعال اتجاه مسرحية "الغولة" التي شاركت فيها مؤخراً مع الفنان محمد الحملي، لافتة إلى أن العمل من المقرر إعادته مجدداً خلال عيد الأضحى المقبل.

وأوضحت: "العمل شهد توليفة ما بين الفكر الأكاديمي والجماهيري لمخاطبة جميع أفراد الأسرة، والممثل داخل المسرحية يجمع بين التمثيل والاستعراض والغناء، واحتجنا فترة طويلة من البروفات لنظهر بالصورة التي شاهدها الجمهور، لذا سوف نكرر التجربة تحت قيادة المخرج محمد الحملي خلال عيد الأضحى.

وشددت على عدم وجود أي خلاف مع الفنانة القديرة حياة الفهد، لافتة إلى أن الجمهور استشعر الكيمياء بينهما في الأعمال التي جمعتهما موضحة: "أتمنى العودة للعمل مع الفهد مجدداً في أقرب فرصة، خصوصاً وأن الجميع استشعر الكيمياء بيننا في الأعمال التي جمعتني بفنانة قديرة لها تاريخه".

وعن إتهام البعض لها بافتعال المشاكل مع المنتجين، دافعت هبة بقولها: "شائعات تطاردني من وقت لآخر لا أساس لها من الصحة"، وتابعت: "إذا حدث خلاف مع أحد المنتمين للوسط الفني فإن الأمر يرجع لمطالبتي بحقي مثل موقع اسمي على التترات كما حدث مع المنتج عامر الصباح والمخرج علي العلي، وهذا حق مشروع ولكني لا أختلق أي أزمات في موقع التصوير والتزم بتعليمات المخرج.

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